Sérgio Conceição e a saída de Sérgio Oliveira: «Desportivamente é mau para mim»

Confrontado com a anunciada saída de Sérgio Oliveira e a possível transferência de Jesús Corona para o Sevilha, algo que tem sido falado no dia de hoje, Sérgio Conceição mostrou-se algo desagradado pelo 'timing', ainda que deixe claro que a substituição de Corona no encontro com o Vizela nada teve a ver com essa situação."Achei que o jogo precisava de bola nas laterais. Fixámos o Wendell na esquerda, coloquei o Pepê mais fixo na direita e o Fábio ao meio, a dar-me algo que o Taremi não dava. Sobre o Sérgio Oliveira, não sou gestor financeiro, nem faço parte da direção. Mas é óbvio que nenhum treinador gosta de perder jogadores com peso. Desportivamente é mau para mim, mas tenho de trabalhar com os que tenho", frisou o técnico portista.Tem-se falado de forma recorrente da chegada de um defesa central ao FC Porto, mas Conceição tem outro foco. "Temos que recuperar os que estão magoados, o Marcano e o Pepe. Recuperar o João Mário, o Zaidu... Temos 15 jogadores para ir a Belém, porque o Otávio está castigado. Mas há outros problemas. O vizela é um exemplo disso. É um momento difícil para todos. É um mês de mercado... Mas estamos aqui para ir a luta", finalizou.