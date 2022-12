Sérgio Conceição e a situação de Eustáquio: «Nas próximas semanas vai ser difícil»

Sérgio Conceição confirmou esta quarta-feira, na antevisão ao encontro de amanhã frente ao Chaves para a Allianz Cup (19 horas), que Eustáquio deverá estar ausente "nas próximas semanas", depois de ter regressado do Mundial'2022 onde representou a sua seleção, o Canadá. Por outro lado, o técnico confirmou que Grujic e Taremi "estão disponíveis"."Os que regressaram, regressaram bem. O Grujic e o Taremi estão disponíveis, mas o Eustáquio infelizmente não está, nas próximas semanas vai ser difícil. Este é o problema de diferentes equipas técnicas, diferentes formas de trabalhar, de preparar competições diferentes, o clube acaba por pagar. Com essa dificuldade que temos, de haver um Mundial no meio da época, de estarmos a disputar uma prova que queremos ganhar...O Grujic e o Taremi estão bem animicamente e fisicamente. Vamos ver se amanhã serão uma solução para jogar de início ou a partir do banco", referiu.