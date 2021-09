Sérgio Conceição e a situação de Pepe: «Ponto da situação não é risonho...»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do FC Porto-Liverpool, encontro da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões agendado para amanhã (20 horas) e apontou à situação de Pepe.





"O ponto da situação não é risonho. Hoje não treinou , vamos ver amanhã, vai ser até à última a ver se o conseguimos recuperar. Pode interferir na nossa postura em campo e na estratégia para o jogo estar o Pepe ou não estar", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Estar o Pepe ou não é uma grande diferença, não que os outros não tenham qualidade, mas estamos a falar de um jogador que apesar da idade é rápido e tem muita experiência. Nestes jogos é essencial ter gente capaz num setor tão importante, por isso dizia que se ele não estiver disponível podemos mudar a nossa estratégia para o jogo. Vamos ver até à hora do jogo se é possível contar com ele. Com a ausência do Mbemba por castigo fica mais complicado, mas faz parte do meu trabalho como treinador".