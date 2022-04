Sérgio Conceição e a suspensão de Pepe: «Depois de tudo o que se passou é revoltante»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo de amanhã (20h15) frente ao Sporting, da 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal, e comentou o castigo aplicado a Pepe."É o timing que vocês sabem. Depois de tudo o que se passou... é revoltante, revoltante, mas isto é o futebol que temos. Vou repetir uma frase que disse há uns tempos: acho que não vale tudo para se ganhar", referiu."É o que referi há bocado. Agora, temos é de ter a capacidade de, juntos, sermos ainda mais fortes", continuou o treinador do FC Porto, que destacou a grande vontade da equipa em estar na final da Taça de Portugal."Não estou preocupado com o estado de espírito do rival, estou preocupado em preparar bem o jogo. Obviamente que tivemos esta notícia do Pepe à última da hora, ele ia jogar, e tivemos que preparar uma solução. Não é pela falta de soluções, tendo em conta o que o Pepe dá pelo seu espírito, ambição... obviamente que ele ajudou muito na nossa ida ao Mundial, é um dos capitães da seleção, e agora estamos privados dele também num momento decisivo. Obviamente que nos deixa revoltados, mas o estado de espírito do nosso rival não nos diz respeito. O Rúben não tem culpa de ter o plantel todo à disposição", disse.E continuou: "Fui alertando, já há um mês que me cheirava. É revoltante confirmar-se isso agora. Já há aceitação porque fui alertando que podia acontecer a suspensão. Começa a ser muito previsível, já nem dá gosto. Resultado do Sporting-Benfica? O jogo dos rivais não nos interessa nada. O nosso jogo com o Portimonense, e já agora abraço para o Paulo Sérgio, que não merece a barbaridade de comentários que foram feitos esta semana, mas faz parte do estado fantástico do futebol português. Uma equipa que jogou com jogadores que não têm tantos minutos, algo que já foi explicado, e que tentou do primeiro ao último minuto dificultar-nos o jogo... em outros jogos, com equipas teoricamente mais fortes, criámos tantas ou mais ocasiões do que contra o Portimonense. Agora vamos estar atentos e não fazer tantos golos para não aparecerem esses comentários. Jogos dos rivais? Estamos atentos aos pontos de vantagem, mas de resto não quero saber. Analisei o jogo porque vamos jogar contra o Sporting amanhã".