Sérgio Conceição e a titularidade de Fábio Cardoso: «Há grande possibilidade que aconteça»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao encontro de amanhã com V. Guimarães(20H30), para o qual não vai poder contar com Pepe e Marcano. Perante a ausência dos dois centrais, o técnico dos dragões revelou que tem apenas dois jogadores de raiz para a posição e lembrou que não costuma fazer adaptações."Temos de ser inteligentes e criativos numa posição na equipa, onde não se pode inventar muito na minha opinião. Há jogadores que podem 'disfarçar' a ausência de centrais, não sendo de raiz, mas não é o ideal. Temos dois jogadores lesionados, dois centrais só [aptos], é um facto mas temos de pensar e trabalhar outras situações para que se surgir algum imprevisto estejamos preparados para corresponder", garantiu na conferência de imprensa, dando a entender que Fábio Cardoso irá ser titular no centro da defesa: "Há grande possibilidade que aconteça.""Focamo-nos na nossa equopa e no trabalho que temos de desempenhar no jogo. Obviamente que olhamos para o adversário. O V. Guimarães é um histórico no nosso país, tem sempre associado à equipa a paixão incrível dos adeptos. É sempre dificíl de defrontar, tem boas individualidades e bons treinadores. Costuma ter equipas competitivas. Ano após ano, normalmente são competitivos e exigem muito dos adversários para lhes ganhar. É dentro desse registo que os esperamos amanhã.""Não queria entrar por ai sinceramente. Hoje não me apetece falar de jogadores em especial.""Não. O Marcano foi sujeito a uma intervenção cirúrgica. Pepe e Francisco Conceição estão a ser analisados diariamente para ver como evoluem as lesões, mas não há um período de tempo estimado a apontar.""Sinceramente não me apetece falar do individual. Quero olhar para o coletivo e o que temos de ser nós como equipa e no jogo difícil que vamos ter. Ia dizer o que já disse sobre o Corona. Precisamos que jogue mais tempo. É questão de trabalho, faz parte do grupo e tem de dar a reposta quando for chamado.""Não, cada jogo tem a sua dinâmica. A preparação é igual olhando ao que são os comportamentos do adversário. Neste caso tem jogado em 4x3x3 com pivô defensivo e dois interiores. Dois homens nas alas capazes de poder desequilibrar em um para um e com um homem na frente que joga bem e é a referencia para aproveitar essa capacidade que tem para a ligação com os alas. O meio campo tem experiência e qualidade técnica, têm laterais com progressão ofensiva. É uma equipa interessante com individualidades interessantes.Há experiência e irreverência na equipa, o que nos interessa é focar no que temos de fazer e depois se joga com linha de quatro, cinco ou seis jogadores… às vezes é enganador. Juntam os alas para defender contra os grandes principalmente. Saem com perigo para o ataque, temos de olhar para todos os momentos do jogo e trabalhar isso", concluiu.