Sérgio Conceição e a visita ao Tondela: «Temos a obrigação de ir com tudo, para ganhar»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do FC Porto com o Tondela, uma partida da 9.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa amanhã, no Estádio João Cardoso, às 18 horas.





"O chip tem de estar sempre em alerta para todos os dias estamos focados no treino e na preparação dos jogos, independentemente da competição. No último jogo mostrámos coragem, boa organização, uma ambição grandíssima e fizemos um trabalho que em termos de estratégia foi muito bom.""Vem de três vitórias seguidas, tem uma equipa que estabilizou, que em todos os momentos do jogo tem muito bons princípios. É 4.º melhor ataque, uma equipa virada para a frente. Estamos à espera de uma deslocação difícil e temos a obrigação de ir com tudo, para ganhar. São três pontos importantes que ambicionamos nesta maratona que é o campeonato.""O Tondela é uma equipa interessante todos os momentos do jogo, tanto no processo ofensivo, como quando têm a bola e saem em ataque organizado.""Jogámos terça-feira e vamos jogar quatro dias depois, não é por aí. Temos de olhar para os diferentes casos, no geral há tempo para recuperar. Pode haver um ou outro jogador que pode estar mais fatigado e dentro dessa gestão que tenho de fazer, em função de um outro caso especifico, poderei mudar alguma coisa no onze.""Olhamos para isso, a questão das viagens, vamos duas vezes aos Açores, mais viagem da Liga dos Campeões, é verdade, temos muitos jogos fora, mas isso é o que representa estar no FC Porto, estamos em todas as competições. Quem não faz as viagens tem algumas vantagens, mas nós e os diferentes departamentos trabalhamos na recuperação dos jogadores.""Sinto os jogadores do FC Porto no geral fortes ao nível emocional. Tivemos um desaire há pouco tempo, um jogo mau que podia ter deixado marcas, mas no jogo seguinte, com o Paços, tivemos uma resposta fantástica. Se não estiver tão bem temos aí dois psicólogos. E eu sou o psicólogo maior.""Pela experiência que tenho destes quatro anos, não tem especificamente a ver com a diferença de pontos, mas sim com a competitividade e o perder poucos pontos. Todos os jogos são finais para nós. Sabemos que os deslizes podem custar caro no final do campeonato. Os três pontos de agora vão ser os mesmos daqui a 9 jornadas. Olhamos para o jogo com o Tondela sabendo que estes jogos nunca são fáceis.""Fazemos mais rotação no treino, testamos no treino e não no jogo. Tenho optado por quem me dá mais garantias. Decido umas vezes bem, outras menos bem, mas no final do jogo é mais fácil de avaliar.""O Evanilson não começou a jogar agora. Jogou a titular com o Paços. Não foi com o Sintrense que começou. Achei que ao nível da ocupação de espaços em termos ofensivos e mesmo defensivo era importante ter um jogador como o Evanilson, queria uma equipa um bocadinho mais móvel no nosso ataque organizado. Ele dá-nos coisas diferentes do Toni Martinez, que também dá coisas difderentes. É possante e o Evanilson é um bocadinho mais refinado. Resultou muito bem no que nós queríamos. Por isso jogou com o Sintrense, com o Milan e tem muitas possibilidade de jogar também amanhã."