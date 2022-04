Sérgio Conceição e as contas do título: «Estou sempre alerta e muito desconfiado»

O FC Porto ganhou este domingo na visita ao V. Guimarães por 1-0 e mantém a vantagem de seis pontos para o Sporting. Apesar de faltarem cada vez menos jogos, o treinador do FC Porto pede cautelas nas contas do título.





"Estou sempre alerta e muito desconfiado. Quando as equipas e as pessoas se distraem um pouco, acontecem alguns dissabores. Um treinador disse-me uma vez que no melhor pano cai a nódoa. Estamos muito focados e concentrados em fazer o melhor", disse Sérgio Conceição, à Sport TV."Fizemos jogo muito competente. Chegar aqui, em casa do Vitória, uma equipa bem organizada e competitiva, num ambiente sempre difícil, e criar 3 ou 4 ocasiões claras, tal como na 2ª parte, diz bem daquilo que é a nossa preponderância ofensiva. O Vitoria não teve grandes situações. Na parte final baixámos um bocadinho, podíamos ter ficado mais com bola. Temos gente experiente e queria ter a bola, com segurança, mas a olhar para a baliza e fazer o segundo golo e tranquilizar mais. Foi uma boa exibição, muito competente das duas equipas, claramente com mais ocasiões nossas, mas tínhamos obrigação disso. Na 1.ª parte entrámos bem, com o Fábio [Vieira] solto no meio dos nossos médios. Condicionava muito a saída do Vitória. Estávamos a controlar o jogo. A partir de certo momento o Vitória quis explorar mais os laterais e começámos a recuar. Foi pior a emenda que o soneto. Os jogadores não tivera culpa, pois a mensagem que passa ao intervalo nem sempre é a melhor e hoje não fui tão assertivo. Somos sempre uma equipa consistente a defender e muito perigosa a atacar", acrescentou.Sobre o recorde de invencibilidade estabelecido em jogos da Liga, agora nos 57, Conceição diz que é mérito de toda a estrutura e lembrou que o grande objectivo são os títulos. "Se não conseguirmos títulos no fim da época, os adeptos não vão festejar o recorde nos Aliados. Querem é festejar títulos, como eu. Óbvio que não sou uma pedra, nem sou de gelo, para perceber que são números muito interessantes, mas é fruto do trabalho de muita gente, que nos permite ser a equipa que somos, muito competitiva e capaz. Conseguimos, graças a esse bom desempenho, sair do fair play financeiro.O técnico regressou a Guimarães, depois de já ter orientado o Vitória." Voltar a este estádio é um gosto e traz-me belíssimas recordações de uma época difícil em que fizemos algo interessante. Quando era jogador e estava lá fora, eu dizia que para voltar ara Portugal seria ou no FC Porto ou no Vitoria. Pelos adeptos, pelo ambiente que se cria aqui... Passar aqui, com o bom trabalho do Pepa, com jogadores jovens mas com qualidade, é sempre adversário difícil", concluiu.