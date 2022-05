Sérgio Conceição e as duas finais perdidas no Jamor: «Não fui tão competente como Marco Silva e Keizer»

Esta é a terceira vez que Sérgio Conceição, enquanto treinador, vai disputar a final da Taça de Portugal no Estádio Nacional do Jamor. Nas duas anteriores, uma pelo Sp. Braga e outra pelo FC Porto, perdeu para o Sporting e, agora, frente ao Tondela, o treinador do FC Porto quer quebrar a malapata."Espero que assim seja. Espero estar à altura, eu e os meus jogadores, de conseguir essa alegria. Numa, como jogador, tive a felicidade de ganhar a Taça. Em duas, como treinador, não tive essa felicidade, não fui tão competente como os meus colegas que estavam no Sporting, Keizer e Marco Silva, salvo o erro. Tenho que tentar ser um bocadinho melhor, é o nosso grande objetivo. Preparámos todos os momentos e, a prova que temos muito respeito pelo Tondela, é que trabalhámos muito os penáltis, porque pode acontecer. Estamos preparados para esse desafio", afirmou o treinador dos dragões à Sport TV."É uma final. Temos de levar o jogo para onde queremos. Se toda a gente estiver focada na sua tarefa dentro da nossa dinâmica coletiva, temos todas as possibilidades de ganhar o jogo. Agora, temos de perceber que do outro lado está uma equipa que emocionalmente teve algo de negativo que lhe aconteceu e, ao mesmo tempo, estará supermotivada para um jogo que pode ser histórico para eles. Temos de ter consciência disso, respeitar ao máximo a equipa do Tondela e perceber que vamos ter os nossos momentos de dificuldades no jogo. Só com uma grande humildade e respeito pelo adversário, como aconteceu este ano nas diferentes competições em que estivemos inseridos, é que poderemos conseguir ganhar a Taça de Portugal", salientou Sérgio Conceição.