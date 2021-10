Sérgio Conceição e as mudanças no FC Porto: «Não é castigo para ninguém»

Depois da goleada sofrida perante o Liverpool, o FC Porto deu a resposta com um triunfo por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, numa partida que parece ter enchido as medidas a Sérgio Conceição. Na análise ao encontro, o técnico portista falou ainda das mudanças operadas e garantiu que não se tratou de nenhum castigo.





"Estávamos empatados ao intervalo, mas estava satisfeito com a equipa, o que não é muito normal. Por vezes estamos a ganhar e não estou tão satisfeito. Desde o primeiro segundo até ao último nunca tirámos o pé do acelerador. Com a qualidade em posse na base do que tínhamos preparado. Criámos muitas ocasiões, os jogadores tiveram uma atitude competitiva acima da média. E quando assim é, mesmo não estando a ganhar, há uma satisfação. Os jogadores entenderam na perfeição e quero dar-lhes os parabéns, pois foram os grandes obreiros desta vitória", começou por apontar, à SportTV.Conceição explicou depois as opções tomadas, nomeadamente no ataque. "Não dar referências, com muitas trocas e permutas, não dando essa referência, pois sabíamos que no processo defensivo os alas do Paços acompanham muito. Tivemos essa mobilidade, dando uma constante solução ao homem da bola. Aí esteve o segredo. O Paços esteve fechado e atrás, mas cabia a nós prever e desmontar isso. E fizemo-lo com enorme qualidade".Quanto às mudanças operadas, o técnico portista refutou a ideia do tal castigo aos que estiveram menos bem diante do Liverpool a meio da semana. "Não tem nada a ver com isso. Antes do jogo estava a passar os olhos pela imprensa, estavam a ver quem tinha errado mais, quem estava em final de contrato... Falavam do futebol e não de futebol. Em vez de ver o que esta equipa iria promover no jogo, fala-se do futebol, pois de futebol percebem pouco! Não é castigo para ninguém! Viram a alegria do banco nos golos? E tenho a certeza que quem não esteve no banco estava a vibrar. Somos um grupo unido e forte, podem contar conosco".