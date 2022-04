No final do jogo com o Portimonense, que terminou com uma goleada dos dragões por 7-0, Sérgio Conceição foi questionado pela Sport TV sobre se iria torcer pelo Benfica no dérbi desde domingo, mas a resposta do técnico foi noutra direção."Torcer pelo Benfica? Não. Torço para que toda a gente tenha uma boa Páscoa e quero mandar um abraço muito sentido às pessoas de Coimbra, em particular aos sócios e adeptos da Académica. É um clube pelo qual tenho um carinho muito grande. Ali comecei a jogar com 9 anos. Não esqueci os anos que fiz na formação da nossa Briosa. Deixa-me verdadeiramente triste a descida da Académica. Temos de tirar a gravata e arregaçar as mangas. As pessoas de Coimbra têm de juntar-se ao clube porque merece", sublinhou o treinador do FC Porto.