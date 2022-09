Sérgio Conceição: «É difícil ganharem-nos quando jogamos em equipa e com esta coesão»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela resposta dos seus jogadores diante do Sp. Braga e aproveitou para lembrar que estes mesmos futebolistas são os mesmos que nas últimas semanas foram criticados pelos adeptos."Entrámos muito bem no jogo... Estes jogadores são os mesmos que foram criticados nas últimas semanas. Que não jogaram tão bem, é verdade... Mas quando jogámos como equipa, quando percebemos a estratégia em função das características dos jogadores, com a bravura e a qualidade que têm, as coisas ficam mais fáceis. Devo dizer que defrontámos um adversário fortíssimo, que estava imbatível na Liga, com jogadores que jogam juntos há alguns anos, com qualidade individual e coletivo. Isso só vem dar mais brilho à nossa exibição e vitória. Mas é um jogo, são 3 pontos e continuamos com o nosso objetivo bem definido. Quando jogamos em equipa, quando há esta coesão a todos os níveis, é difícil defrontar e ganha ao FC Porto", começou por apontar, à SportTV."Temos que salientar o trabalho do Sp. Braga, a qualidade que tem. Os golos podem acontecer. Mas aquilo que é demonstrativo do carácter que temos é a forma como fomos buscar os golos que nos dessem tranquilidade. TIvemos inclusivamente várias oportunidades antes da expulsão. Os jogadores estão de parabéns. Quero dar um abraço grande à nossa equipa técnica, pois trabalhámos muito, são dedicados, unidos, uma famílai incrível. Aproveito também para dedicar esta vitória aos meninos que estão no IPO, na pediatria", disse.Questionado sobre a forma quase 'camaleónica' como a sua equipa se apresentou, entre o 4-3-3 e o 4-4-2, Conceição explicou como os pontos fortes do oponente. "Tínhamos de perceber como o Sp. Braga se apresenta na dinâmica ofensiva. Foi muito importante o trabalho do Bruno Costa como terceiro médio, no que era um corredor esquerdo forte do Braga. Tínhamos que preparar bem em função de um ou outro ponto do Braga. Tínhamos de ser compactos, não permitir espaços entrelinhas ao Iuri e ao Horta, que são fortes aí. Era preciso sermos compactos, coesos, anular uma outra peça, que era a ligação ao Al Musrati. Dentro desse estudo correu tudo muito bem. Houve jogadores hoje que não foram tão exuberantes, que não marcaram, mas estiveram excelentes no trabalho"A fechar, o técnico portista abordou o regresso de Otávio aos relvados. "Está bem melhor agora, esteve algum tempo parado. É uma lesão chata, temos de ter algum cuidado. Todos os jogos são finais, mas temos de olhar para a saúde do jogador. Isso está em primeir olugar. Deu uma resposta positiva nos últimos dois treinos, ontem e hoje. Decidi metê-lo no banco para ver a resposta. Deixo ainda uma palavra para o departamento médico, que fez um trabalho muito bom", finalizou.