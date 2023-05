Sérgio Conceição e expulsão no jogo com o Famalicão: «O que vem no relatório é mentira»

Sérgio Conceição foi expulso após o golo de Otávio, quando o prolongamento do FC Porto-Famalicão se encaminhava para o seu termo, dando azo a uma celebração explosiva por parte do técnico. No seu relatório, o árbitro Manuel Mota justificou a sua intervenção com o facto do treinador do FC Porto ter "entrado na área técnica adversária e provocado um conflito", o que o treinador portista desmente."Fui expulso por festejar o golo, não invadi a área técnica, isso é mentira. Só invadi a área técnica depois de ser expulso", começou por dizer.Manuel Mota pormenorizou também no relatório quais foram as palavras que Sérgio Conceição lhe disse na cara, conforme as imagens televisivas focaram. "És um artista", foi a expressão que o árbitro atribuiu a técnico dos azuis e brancos. Conceição justificou: "Artista teve que ver com a expulsão injusta. Foi o festejo do golo. Se me chamarem artista fico contente. Já fui expulso por festejar um golo, em Leiria, onde o banco de suplente é em cima da linha lateral. O sr. Bruno Paixão expulsou-me por festejar um golo. Depois disso já houve o olhar fulminante, outras situações em que fui bem expulso porque me excedi. Mas o que vem no relatório agora é mentira. Ontem houve bom senso, vi treinadores a invadir áreas técnicas de adversários e não houve nada. Depois de ser expulso, já disse o que disse ao João Pedro, aquilo que se passou com o nosso capitão, uma quantidade de situaçãoes... Um golo aos 90 minutos, num jogo em que as coisas não estavam a correr tão bem, corri atrás dos meus jogadores para festejar o golo".