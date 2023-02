Sérgio Conceição: «É extremamente difícil uma equipa fora do Big 5 ganhar uma Champions»

Sérgio Conceição referiu ser improvável ver uma equipa que não atue nas ligas inglesa, espanhola, italiana, alemã ou francesa a conquistar a Liga dos Campeões, na antevisão ao duelo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Champions com o Inter."O que olho é extremamente difícil uma equipa fora do Big 5 ganhar uma Champions. Não é impossível. A última foi há vinte anos, com o FC Porto a ganhar, mas é cada vez mais difícil. Há uma diferença muito grande entre as equipas mais apetrechadas financeiramente e de jogadores com as outras. Acho sinceramente cada vez mais difícil. Não é impossível, mas difícil. Mesmo com baixa de forma de algumas equipas, na Champions os jogadores ganham uma vitamina extra e os jogos são sempre diferentes", frisou o técnico dos dragões em conferência de imprensa, realizada já em Milão.