Reencontro com Inzaghi e possíveis novidades no onze: tudo o que foi dito por Sérgio Conceição

"Não é um jogo entre o Inzaghi e o Conceição, é entre o FC Porto e Inter. Duas equipas fortes. Vencemos títulos importantes pela Lazio, mas iniciámos uma outra estrada. Espero um jogo muito difícil, diante de uma equipa que só perdeu um jogo nos últimos meses. Conheço a forma de jogar do Inter e preparámos todos os momentos que serão importantes amanhã""Gente nova não vem ninguém. Vieram todos os que cá estavam. Estamos com esperança de um ou outro jogador, mesmo não estando preparados para 90 minutos, poderem dar o contributo. Vieram connosco, estão num período de transição. Esperemos ter uma boa notícia amanhã. Dentro de um jogo preparado com os jogadores que penso estarem melhores. O Inter é uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores. Habituada a testes semanais de elevado nível. Está num campeonato dos mais competitivos do Mundo, é uma equipa que nos últimos três meses perdeu uma vez. Sabemos da sua qualidade, mas também sabemos da nossa. Estamos habituados a estes palcos. Não nos podemos esquecer que representamos um clube histórico como o FC Porto, não sou virgem nestas andanças, como alguns dos meus jogadores. Preparámos o jogo ao pormenor, para dar uma boa resposta. Estamos preparados""O FC Porto é um clube com história. O que dizem é música para o nossos ouvidos... As pessoas olham para a forma como querem olhar. Vamos ver: desde 2006 só o Bayern tem mais títulos nacionais e internacionais do que o FC Porto. No orçamento, nós com o Brugge temos o orçamento mais baixo das equipas que estão aqui. Mas não é isso que joga. Representando um clube histórico e tendo um grupo de trabalho em que confio plenamente, vamos dar tudo para conseguir dar uma boa resposta que passa por ter um bom resultado amanhã para discutir no Porto a passagem aos 'quartos'""O que olho é extremamente difícil uma equipa fora do Big 5 ganhar uma Champions. Não é impossível. A última foi há vinte anos, com o FC Porto a ganhar, mas é cada vez mais difícil. Há uma diferença muito grande entre as equipas mais apetrechadas financeiramente e de jogadores com as outras. Acho sinceramente cada vez mais difícil. Não é impossível, mas difícil. Mesmo com baixa de forma de algumas equipas, na Champions os jogadores ganham uma vitamina extra e os jogos são sempre diferentes""Não podemos fugir ao que somos. Gostamos de pressionar, agressivos no bom termo da palavras, em todos os momentos jogo, sempre viva e ligada. Tudo o que são os confrontos de equipas com estas equipas é um desafio enorme. É nesse detalhe e preparação do jogo que vamos atrás do pormenor que pode ser decisivo. É desafiante e apaixonante preparar estes jogos. Não quer dizer que não tenha o mesmo foco e ambição com outras equipas, como o Ac. Viseu. É isso o apaixonante desta profissão. O que podemos fazer para levar de vencido este adversário e passar a eliminatória. Recentemente perdi aqui em Itália contra à Roma e virámos o resultado no Dragão. É a primeira parte, temos depois a segunda no Dragão. Preparámos para sermos felizes e passarmos aos 'quartos'"