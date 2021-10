Sérgio Conceição: «É importante o entusiasmo, mas é preciso manter a identidade da equipa»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão à receção ao Milan da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, a disputar na terça-feira, pelas 20H00.





"Aquilo que espero é fazer um bom jogo e podermos gnahar. Que este jogo é mais ou menos importante, é o mais importante porque é o de amanhã, os que passaram passaram. À medida que nos vamos aproximando do fim, mais importantes se tornam os jogos. Amanhã nada vai ficar decidido, mas o que queremos perante um adversário dos mais titulados do mundo é fazer uma boa exibição e ganhar"."Seria mais difícil passar do Milan para o Tondela. Cada vez mais isso faz parte do que é a nossa gestão, o nosso programa, com diferentes departamentos que trabalham connosco para manter o alto nível, não só a nível técnico, tático, como físico e emocional. Nesse sentido também há esse trabalho, sabendo que nestes jogos não é necessário um grande trabalho nesse sentido, mas sim baixar até a euforia que possa haver. É importante eles estarem entusiasmados e corajosos, mas cada um tem de ser fiel àquilo que é a identidade da equipa. Podemos nem ganhar o jogo, mas perder identidade, nunca"."Por acaso lembro-me do jogo porque falaram na imprensa, mas não é algo que vá buscar ao meu passado para me poder motivar ou pensar em algo positivo. Eu penso que o que dá a motivação é entrar aqui de manhã e preparar o jogo dentro do pouco tempo que temos, e conseguir passar aos jogadores o que acho que é importante além da tal identidade e caraterísticas que queremos que a equipa tenha. Isso é que determina a minha alegria diária. O que referiu é um passado bonito, mas são apenas boas recordações"."Acho que é sempre assim, independentemente de serem positivos ou negativos há sempre coisas a tirar, situações que correm bem e menos bem, andamos a trabalhar sempre em cima disso. A concentração e o foco têm de ser essenciais, até na Taça de Portugal. Ali há mais alguma coisa do que só a qualidade técnica, e que vem sempre ao de cima quando não existe muita concentração. Quando defrontamos adversários que aproveitam o mínimo erro sem falhar, essa situação ainda se nota mais. É a melhor prova de clubes no mundo e temos de saber estar"."Vi um Milan muito forte. No campeonato ainda não perdeu e já defrontou Juventus, Lazio e Atalanta. Equipa fortíssima, teve a ganhar em Liverpool e contra o Atlético Madrid. Olhamos para o jogo tendo em conta a preparação, os pontos fortes e as fragilidades do Milan, uma ou outra ausência que possa mudar a dinâmica de jogo. Olhar para o que são capazes de fazer, para as individualidades, e para aquilo que nós, que é o mais importante, podemos fazer. Temos de encontrar um equilíbrio, e é aí que nos focamos"."Pode ser uma opção para o jogo, cada fase é importante na recuperação, mas ainda está a ser decidido"."Não sei se vai jogar ou não, mas nenhuma equipa se pode agarrar a um jogador. Poderoso fisicamente, uma referência no futebol mundial, assim como o Pepe e outros jogadores de muita valia e experiência. Quando o Zlatan joga sabemos onde gosta de pisar, onde se sente confortável, o que temos de fazer para que não se sinta confortável. Temos de olhar para as dinâmicas, e gostamos sempre de defrontar os melhores do mundo, e o meu pensamento sobre o Zlatan é esse".