Sérgio Conceição: «É jogar para ganhar, não há outro pensamento»

O FC Porto pode dar esta tarde, em Bruges, um passo de gigante rumo ao apuramento, sendo que, caso o Atlético Madrid não vença o Bayer Leverkusen mais à noite, essa mesma qualificação para os oitavos-de-final da Champions pode ficar já selada. Mas, para isso, é preciso ganhar à equipa sensação desta fase de grupos, que ainda não sofreu qualquer golo e já carimbou o passaporte para a próxima fase. Há cuidados a ter mas também muita vontade de limpar a imagem do jogo do Dragão, conforme sublinha Sérgio Conceição.

"Foi uma equipa que me surpreendeu aquando da análise, pois é muito pressionante, agressiva com bola, gosta de a ter, mobilidade interessante, ocupa muito bem os espaços… Gostei muito. E a prova da sua qualidade é que é consistente, não tem golos sofridos e está apurada. A nós cabe-nos fazer um jogo sem dúvida alguma diferente do do Dragão, que não foi apenas mérito do adversário, mas também demérito nosso. Estamos mais do que avisados para o que temos de fazer", começou por dizer o treinador portista, desvalorizando por completo a influência que pode ter o outro jogo do grupo disputar-se mais tarde: "Nenhum desses pensamentos esteve na preparação do jogo. Só sendo fiéis ao que somos em todo o momentos é que podemos competir a este nível. É jogar para ganhar, não há outro pensamento. Se olharmos mais para a frente podemos tropeçar e não queremos."

A final de Bruges surge poucos dias depois de um clássico onde o FC Porto perdeu, apesar de Sérgio Conceição ter elogiado a exibição portista... ao contrário de outras. "Dos meus jogadores gostei, da forma como abordamos o jogo, como nos superamos em todos os momentos. Mas houve coisas menos boas também, enfim…", atirou, numa indireta à arbitragem, concluindo: "Este é um jogo importante e decisivo. Não temos um plantel muito experiente, o Pepe faria o jogo 113 na Champions e o Fábio fez 3 e o Carmo 4. Não têm tanta experiência, mas têm a capacidade de perceber que representam um clube histórico."



Cansaço clássico nunca servirá como desculpa



O FC Porto chega ao jogo desta tarde frente ao Club Brugge depois de um duelo intenso com o Benfica na última sexta-feira, com a agravante de ter jogado cerca de uma hora em inferioridade numérica. Contudo, Sérgio Conceição avisa já que o eventual cansaço que daí provém não servirá como desculpa para o que suceder no Estádio Jan Breydel. "Se tivermos semanas limpas isso é obviamente melhor, mas estamos habituados a este calendário recheado de jogos importantes e não vai ser por aí. Não será desculpa de termos mais ou menos desgaste físico ou mental. Na melhor prova de clubes do mundo esse cansaço passa para 2.º plano, até porque temos vários departamentos à disposição para colocar os atletas ao mais alto nível", assegurou o treinador, dando força à possibilidade de não fazer alterações à equipa que lançou de início no clássico da última sexta-feira.



Rodrigo está preparado e... com vontade



Rodrigo Conceição tem vindo a ganhar algum protagonismo nas opções de Sérgio Conceição, mas ainda não pisou o palco da Champions. Por não estar preparado ou simplesmente porque a estratégia para esses jogos maiores têm privilegiado outros intervenientes? "Isso é uma questão estratégica do jogo. Se não estivesse preparado não vinha connosco, sinceramente. Ficava a treinar com a equipa B. E o Rodrigo não foge à regra. Estão todos preparados para dar o seu contributo e com uma vontade enorme de o fazer. Depois entra a questão estratégica para cada jogo, do que defini com os meus jogadores. Se é com o Rodrigo, o António ou outro qualquer cabe-me a mim decidir", explicou o treinador, que esta noite deve manter a aposta em Pepê. Para a direita da defesa, recorde-se, João Mário está lesionado e Manafá não foi inscrito na prova.



Castigo acabou em... elogios à Bélgica



Sérgio Conceição sentou-se na sala de conferências do Estádio Jan Breydel poucos minutos depois de ser conhecido o castigo relativo à expulsão no clássico contra o Benfica e Record questionou o treinador do FC Porto se confirmava a versão do relatório de João Pinheiro que sustentou a aplicação da sanção, assim como se ponderava apresentar algum recurso de forma a suspender o castigo. A resposta foi… surpreendente.





"Vou aproveitar para fazer uma pequena declaração porque se amanhã [hoje] a fizer dizem que, se perder, estou com azia e, se vencer, que só a fiz porque ganhei. Vou agradecer à Bélgica. Fui bota de ouro aqui, comecei aqui a minha formação como treinador, tirei aqui 1º e 2º nível de treinador, agradeço ao Standard Liège e à Bélgica como país, pela forma como sempre me trataram e acolheram, tanto a mim como à minha família", atirou o treinador, numa resposta que provocou alguns sorrisos na sala.A acompanhar a conferência estavam os administradores Vítor Baía e Luís Gonçalves, como é, de resto, habitual nas deslocações europeias, assim como Siramana Dembélé, adjunto de Conceição que também é presença assídua nas antevisões do treinador no estrangeiro.