Sérgio Conceição e o 1º jogo em 2022: «Não sei se as festas condicionaram um bocadinho...»

O FC Porto teve de operar uma reviravolta para bater o Estoril (2-3), na Amoreira, e no final do encontro Sérgio Conceição comentou as incidências da partida no primeiro jogo dos dragões em 2022."É um resultado justo contra uma equipa muito bem trabalhada, agressiva no seu processo defensivo, sempre a condicionar muito a nossa dinâmica apesar de pensar que na primeira parte poderíamos ter feito mais. Entrámos não tão ligados ao jogo como devia acontecer. Sabíamos da boa qualidade que existe aqui coletivamente na equipa do Estoril. Penso que poderíamos e devíamos ter feito mais na primeira parte. O resultado ao fim dos 45 minutos era justo para o Estoril. Depois, na segunda parte fomos a equipa que normalmente somos. Não sei se esta pausa ou este tempo sem jogar, com festas, condicionou um bocadinho... Durante a semana não vi isso. Estou muito atento a esses pormenores. Na 2ª parte fomos muito agressivos e a deixar muito pouco ao adversário com bola. Criámos muitas situações e naturalmente chegámos aos golos. Valeu a persistência e o acreditar dos meus jogadores. Penso que não seria necessário sofrer tanto se fôssemos iguais a nós próprios na 1ª parte. Há jogos assim. Quem assistiu, assistiu a um grandíssimo jogo de futebol", referiu em declarações à Sport TV.