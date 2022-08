Sérgio Conceição e o amarelo em Vizela: «Se o quarto árbitro falar, eu vou para a 'casota'»

Sérgio Conceição comentou esta sexta-feira o cartão amarelo que viu em Vizela, garantindo que não se apercebeu que era para ele."Tenho conversas com o grupo de trabalho e com a minha família, que é grande, parece um grupo de trabalho... Tivemos aqui uma reunião com os árbitros, que foi proveitosa. Nem pensei que o amarelo fosse para mim, ele [o árbitro] tem razão, porque estou quase na linha lateral, mas podia chegar lá e dizer-me 'olhe, amigo, vá para a sua área técnica'. Não percebi que era para mim. Sinceramente foi isto, foi por estar a falar como Pepe, avancei alguns metros, em alguns campos a área técnica é mais pequena. Há a intenção de acalmar os bancos, mas em que sentido? Se o quarto árbitro falar, eu vou para a 'casota'. Se quiserem que esteja amarrado, isso é que não. Se não, dá-me um ataque. O público vibra, os jogadores dentro do campo jogam numa intensidade máxima, todos vivemos o jogo. Tem de haver regras, se não há faltas de respeito ou insultos, mas se apenas se está a viver o jogo, é um exagero", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting (sábado às 20h30 no Estádio do Dragão).