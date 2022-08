Sérgio Conceição e o clássico: «Nesta fase da época é um jogo de quatro pontos e meio»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã do FC Porto com o Sporting, uma partida da 3.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 20h30, no Estádio do Dragão."Os jogos são sempre importantes, não sabemos qual será o mais importante para definir o campeão. Entre candidatos tem essa particularidade, três pontos que o adversário não ganha e três pontos que podemos ganhar. Não vai decidir nada nesta fase da época, é um jogo de quatro pontos e meio.""O meu alerta é diário. Temos o jogo como referência, quando o trabalho não é bem feito, há mérito do adversário e demérito nosso. Os campeões são os jogadores e as equipas que conseguem estar ainda mais motivados para o próximo desafio. O nosso é o treino de amanhã e o jogo à noite. Andamos sempre à procura dessa perfeição, da nossa forma de jogar e de estar. É importante esse estado de espírito para conseguir colocar em campo tudo o que trabalhamos.""O Paulinho, apesar de ser um 9 puro, tem comportamento de um 10. Não está constantemente a necessitar do apoio dos centrais para jogar, não está sempre entre os centrais, é um jogador móvel. Não há grandes diferenças entre este ataque móvel de agora e o ataque com Paulinho. O jogador que vai substituir o Paulinho é diferente, mas o Sporting não deixa de ter essas características.""Não gosto de rótulos. O David Carmo é jogador do FC Porto, está a treinar. O Marcano está a treinar após uma travessia no deserto, há dois meses davam-no como acabado para o futebol. Tenho de olhar para o momento dos dois jogadores, o que fazem durante a semana, e escolher dois entre cinco. Cabe-me escolher, pagam-me, e bem, para isso.""Faz parte, o Veron é um jogador extremamente rápido, tem um timing fantástico a atacar a profundidade. Fez-me lembrar uma situação com outro jogador que tive no passado, estamos a falar de um lance em que ele pode isolar o Galeno, mas quis fazer um passe à brasileiro, à futsal. Numa fase em que precisávamos de marcar..."