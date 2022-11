Sérgio Conceição e o comentário de Petit sobre arbitragem: «Falar disso é passar por cima de um bom jogo nosso»

Sérgio Conceição gostou da exibição do FC Porto no Bessa, onde bateu o Boavista por 4-1 para a 13.ª jornada da Liga Bwin."Vitória justíssima da minha equipa. Entrámos muito bem no jogo. Nos primeiros 15 minutos podíamos ter definido melhor mas fizemos um jogo consistente. Lá de cima vejo mais ainda defeitos e andamos sempre à procura da perfeição. Mas os jogadores estão de parabéns e têm tido uma evolução fantástica. No campeonato temos de corrigir o que não fizemos tão bem e esse é o desafio", começou por dizer na sala de imprensa, onde marcou presença apesar de não ter estado no banco hoje, devido a castigo.Questionado sobre as palavras de Petit, que pediu que os árbitros também compareçam nas flash interviews depois do encontro, Conceição afirmou: "Não tenho de comentar as palavras do meu colega e amigo, apesar de agora estarmos meio chateados. Mas não foi de hoje (risos). Acho que falar disso é passar por cima de um bom jogo de futebol e da minha equipa. A minha opinião já a conhecem. O que aconteceu com Petit? Estava a brincar, não estamos chateados (risos)."

Ambiente e ausência:

"Estava a comentar com departamento de análise, gosto destes ambientes, gosto desta forma apaixonada como se vive o futebol. O publico está presente e jogadores a viverem esse ambiente. Não estive, mas estarei noutros dérbis e clássicos como treinador."

Paragem do campeonato

"Olhar para a equipa, perceber que há trabalho coletivo e especifico para fazer e há observação clara de jogadores da equipa B. Não paramos, vamos continuar a trabalhar, vamos parar uns dias, mas vamos continuar a trabalhar. Temos o objetivo de ganhar a Allianz Cup. Temos definitivamente de ganhar essa taça."

Lesão de Evanilson

"Nao sei ainda qual a gravidade. Depois do jogo desci para o autocarro, estou proibido de ir ao balneário. No jogo que fizemos no Santa Clara também fiquei de fora e não fui à conferência por isso. Não é porque não quisesse dar a cara. Foi porque acho que não fazia sentido fazê-lo uma hora depois. E não podia passar na zona técnica. Aqui é diferente. Estou aqui a falar e à disposição."