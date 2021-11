Sérgio Conceição e o duelo com o Milan: «Temos de ser inteligentes»

Independentemente do que vier a acontecer esta noite, o FC Porto vai sair de Milão à frente dos rossoneri na classificação e com as suas aspirações em aberto na Champions, mas nem assim Sérgio Conceição admite abordar o jogo de uma forma mais calculista. O técnico, de 46 anos, espera um AC Milan forte, designadamente nos minutos iniciais, e para isso apela à inteligência dos seus jogadores sob o ponto de vista emocional. Conceição quer uma boa resposta da sua equipa.

“Temos de ser inteligentes a nível emocional, porque os 15 ou 20 minutos iniciais nestes ambientes são sempre difíceis. Temos de ser inteligentes, saber jogar também com isso, e saber jogar com isso é entrar da mesma forma ou mais fortes ainda do que o adversário, com a mesma agressividade, com a mesma vontade de fazer mal ao adversário, por vezes pausando o jogo quando tivermos de o pausar, faz parte da estratégia para o jogo. Não penso que tenhamos de abordar o jogo de uma forma diferente, pensando que depois com este ou aquele resultado… porque quando é assim normalmente esse resultado acaba por ser negativo”, fez questão de avisar.

Cada jogo... a sua história

Conceição está confiante para o duelo desta noite e isso não tem a ver apenas com o que se passou no jogo do Dragão. Cada encontro tem a sua história e esta para ir de encontro aos desejos do grupo terá de ser escrita novamente com muito trabalho e dedicação. “As expectativas são sempre as mesmas, independentemente da competição ou do adversário que temos pela frente, são sempre de preparar o jogo e tentar ganhá-lo. Os jogos são todos diferentes, mesmo que seja com o adversário de há uns dias, cada jogo tem a sua história, a sua vida, e este com certeza vai ter a sua história de acordo com o que fizermos em campo”, vincou o técnico dos dragões, não se intimidando com o bom momento do AC Milan. A sua equipa tudo fará para o contrariar e tentar vencer o jogo.

“Sejam quais forem os jogadores que entrem em campo, será sempre um onze fortíssimo da parte do AC Milan. Compete-nos a nós contrariar não apenas essa qualidade individual, como também uma grandíssima qualidade coletiva, a dinâmica da equipa quando tem bola e quando não a tem. Depois há também um ambiente que não é fácil, numa atmosfera que vai ser boa também para nós, porque nós gostamos desses palcos, gostamos desses ambientes. Vai ser um jogo muito difícil entre duas grandes equipas, com grande qualidade, e nós vamos lá com o intuito de conseguir contrariar tudo o que acabei de falar e ganhar este jogo”, frisou com convicção.

Mudança com o City foi exceção

Mateus Uribe é uma peça influente na manobra da equipa, pelo que a sua ausência poderá interferir na abordagem ao jogo desta noite. Conceição não perspetiva qualquer mexida drástica, lembrando que até agora só o fez frente ao Manchester City.

“Normalmente não mudamos em função da ausência de um jogador, seja ele qual for. A estratégia é definida, mas a verdade é que tirámos ao AC Milan aquilo que ele tanto gosta de fazer. Vimos agora neste jogo frente à Roma como esta se sentiu desconfortável, dando iniciativa de jogo ao AC Milan. Este, tendo muita bola e podendo explorar algumas das características que tem no seu meio-campo ofensivo, torna-se difícil de contrariar. Quanto mais longe estivermos da nossa baliza, melhor, foi assim no Dragão. O plano de jogo tem a ver com os pontos fortes do adversário e aquilo que nós somos. Não sou muito de alterar os princípios da equipa em função do adversário, fi-lo frente ao City, mas não é habitual”, assumiu Conceição, não abrindo mais o jogo, se não os italianos “batiam palmas”...