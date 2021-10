Sérgio Conceição e o estado de espírito da equipa: «Ninguém anda aqui para ser simpático»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Boavista, da 10.ª jornada da Liga Bwin, uma partida que se disputa a partir das 17h00, no Dragão.





"Vamos jogar ao quarto dia. Todos queremos semanas 'limpas' para preparar os jogos, mas não é por aí. É um dérbi, sempre apetecível para todos, e temos de estar ao nosso melhor nível para ganhar.""É sempre igual porque nada do nosso estado de espírito pode interferir na preparação para o jogo. Para mim é mais difícil porque não ando tão bem disposto. Os jogadores já me conhecem... Ninguém anda aqui para ser simpático, mas sim para sermos profissionais e fazermos o melhor pelo clube. Neste jogo com o Boavista há que perceber o que vamos fazer para superar este adversário, o estado de espírito não interfere na preparação.""Vou dar-lhe um exemplo: o Taremi falhou 3 ou 4 contra o Milan e depois fez um hat-trick com menos situações para fazer gloo. Criamos muito, essa eficácia trabalha-se. O que me deixa satisfeito é essa produtividade da equipa ao nível ofensivo.""O Boavista tem jogado num sistema de 4x4x3, em 5x2x3 por vezes no jogo, mas independentemente de quem joga ou não, tem sempre uma equipa muito equilibrada, perdeu só na Luz. É uma equipa muito interessante no que faz quando tem bola e quando não tem. Tem um plantel interessante, tem um ou outro lesionado, mas não vai facilitar a nossa vida. É um dérbi e os jogadores tendem neste jogos a dar um pouquinho mais. Estamos à espera de muitas dificuldades amanhã.""Vamos ver amanhã, em função do que foi preparado para o jogo quem vai jogar, mas acho que é importante a rotação entre os centrais. Todos têm qualidade e a escolha é feita em função da nossa equipa e da estratégia para o jogo.""É! Aí tenho boas dores de cabeça porque temos jogadores de enorme qualidade.""O único comentário que faço é que o FC Porto não joga só no campeonato, joga em várias competições.""Não falei com o grupo sobre isso. Fico feliz por ver jogadores premiados, estão nos 32 dos melhores, mas isso tem a ver com o trabalho de equipa, sem a equipa não conseguiam. Faz parte. Ficamos felizes, mas para mim isso não é o mais importante.""Ah foi?! É um filósofo incrível. É por aí, muito interessante. Mas se disse isso acho interessantíssimo. É verdade."