Sérgio Conceição e o FC Porto-Sporting: «O Rúben tem toda a razão. Temos todos de melhorar»

Sérgio Conceição foi esta quarta-feira questionado sobre os incidentes no FC Porto-Sporting (2-2) e as acusações que lhe foram feitas pelo clube leonino."Temos um jogo importante amanhã trabalhámos da melhor forma para conquistar os três pontos. Sobre o que é importante dizer e vou já acabar com isto porque haverá muita curiosidade, quero dizer uma coisa fácil e simples, que é o que eu acho: é preciso haver uma investigação rigorosa e isenta para os dois lados. São situações que não dignificam e não são bonitas para o futebol e daí quem cometeu erros tem de ser castigado e cumpri-los. Daí a investigação ser importante. Terceiro ponto, não menos relevante, o Rúben tem toda a razão. Temos todos de melhorar, principalmente quem não está na ficha de jogo", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Lazio, marcado para quinta-feira.Ainda a propósito do clássico, Sérgio Conceição comentou ainda o pouco tempo útil de jogo."É de lamentar. Fui convidado alguns anos seguidos pela UEFA e isso é um tema debatido com os treinadores portugueses que estão lá. O ano passado, salvo erro, houve da parte de José Couceiro a particularidade de querer chamar todos os treinadores para falar sobre isso. Há gente que propõe algumas mudanças com as quais estou de acordo, mas fica tudo só por reuniões, o passo à frente ninguém dá. Podíamos aqui esmioçar e verificar o porquê de estarmos tão mal, mas acho que somos todos um bocadinho culpados, o futebol português. Não é normal termos pouco mais de 40 minutos em 90 e tal que jogamos. Eu já dei a minha opinião e se for novamente chamado voltarei a dá-la para melhorar o futebol português".