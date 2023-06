Sérgio Conceição e o futuro no FC Porto: «Sei que poderá haver equipas interessadas...»

Ciente do interesse de equipas italianas, Sérgio Conceição assumiu, após as celebrações da conquista da Taça de Portugal, que irá reunir-se com Pinto da Costa para discutir com o presidente portista o seu futuro no clube, com quem tem contrato até ao final do próximo ano.



"Vitória justa do FC Porto? Sim, tínhamos de ser uma equipa inteligente. Estrategicamente, não tínhamos de fazer nada diferente do que aquilo que normalmente somos como equipa. Sabia que era um jogo que decidia um título, tínhamos de ter uma postura muito pressionante, limitando o bom jogo interior do Sp. Braga que provoca danos nos adversários. Tínhamos de ser uma equipa compacta e coesa defensivamente. Na 1.ª parte estava muito calor e não é fácil jogar com a intensidade que jogamos e no ritmo que queremos, mas se tivéssemos mais discernimento, certamente que tínhamos ido para o intervalo em vantagem. Sp. Braga fez uma Taça de Portugal e também um campeonato muito competente, e mesmo na Europa. Estão de parabéns", começou por dizer o técnico portista, em declarações à Sport TV.



Procurou Artur Jorge após o apito final...

"Dei-lhe os parabéns pela época que fez. Obviamente que já tive o mesmo dissabor também com o Sp. Braga aqui, a perder nos penáltis. O futuro próximo vai ser risonho para ele, para a equipa técnica e para os jogadores. O Sp. Braga intromete-se cada vez mais juntos dos ditos grandes e temos de aplaudir isso. É um dia difícil com certeza, estas [próximas] horas... E amanhã será ainda um bocadinho mais, mas depois a vida continua e há mais títulos para gente competente como é o caso do Artur e da equipa dele".



Feeling com que sai da temporada...

"Depois de perder o campeonato e percebendo aquilo que podíamos fazer... Se tivéssemos esta consistência durante a 1.ª volta poderíamos ter ganho e estaríamos a falar de uma época ainda melhor. Queremos sempre a perfeição e ganhar os quatro títulos, mas temos de olhar para a nossa realidade e para o quão difícil é dar a imagem que demos. E também as outras equipas portuguesas, que deram uma imagem de louvar na Europa. Se tivéssemos continuidade e se segurássemos alguns jogadores...".



Vai ficar no FC Porto?

"Foi o que disse. Hoje não é o momento para falar disso. Tenho mais um ano de contrato. Vou reunir com o presidente e há sempre coisas que podemos melhorar. Notícias de Itália? Vêm sempre, estamos habituados a isso. A minha relação com o presidente, e sei que poderá haver equipas interessadas... Ele sabe que não falo com ninguém porque tinha um título a disputar. Agora falarei com o presidente".