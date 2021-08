Sérgio Conceição e o incidente com Luís Gonçalves: «A nossa relação é fantástica»

Sérgio Conceição abordou, em conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Marítimo, o incidente vivido com Luís Gonçalves no banco de suplentes do FC Porto na partida frente ao Famalicão.





"O que se passou em Famalicão foi a frustração de sofrer o empate depois de termos feito o suficiente para não sofrermos golos. Aconteceu o de bola parada e depois o outro já para lá dos 90 minutos. É um erro individual mas que eu também cometo, fazem parte da nossa vida e do nosso trabalho. Há que assumi-los, corrigi-los e trabalhá-los. Acredito que quem está a comentar o jogo seja muito mais fácil, mas eu vivo as emoções fortes e ganhar mais vezes é um sentimento muito melhor. Isto não justifica a imagem que houve entre mim e o Luís Gonçalves, o que dizem e o que escrevem é a maior mentira que pode haver, quem me conhece e anda aqui connosco sabe a relação que temos, que é fantástica. Tentamos fazer todos os dias mais e melhor pelo clube".