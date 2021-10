Sérgio Conceição e o jogo com o Sintrense: «A responsabilidade é toda nossa»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo de amanhã, frente ao Sintrense (18h45), relativo à terceira ronda da Taça de Portugal.





"As pessoas que gostam de futebol estão felizes pelas lotações dos estádios estarem de acordo com a paixão dos adeptos. Depois é a festa da Taça, uma competição à qual que eu e o clube damos muito valor, é a segunda mais importante ao nível interno e temos aspirações de ir à final e ganhá-la. Penso que vamos ter um jogo onde a responsabilidade é toda nossa, contra uma equipa que ainda não perdeu. Começou a jogar de uma forma e agora mudou para um 3x5x2. Tem jogado maioritariamente assim, sendo que num ou noutro jogo mudou também para um 3x4x3. Estudámos o adversário, da mesma forma que fazemos com as equipas do nosso campeonato e da Liga dos Campeões, vamos lá para ganhar o jogo.""Tem a ver com a preparação do jogo e com quem eu acho que está melhor para o jogo. Não damos nada a ninguém, os jogadores têm de conquistar os seus minutos e os seus jogos. Estão mais próximo de entrar os que estiveram mais tempo aqui a preparar o jogo.""Devo confessar que tenho já há alguns dias um bloco de imagens do nosso jogo da Champions para ver e ainda não peguei nele. Tenho estado preocupado com a equipa do Sintrense. O foco total é no jogo do Sintrense e só depois pensaremos na Liga dos Campeões.""Os jogos são todos perigosos, independentemente do escalão que se vai defrontar. As equipas estão bem preparadas e se não estivermos ao nosso nível habitual, podemos sofrer com isso.""Isso não entra no balneário.""Não me fica bem comentar as palavras de um colega de trabalho. O momento do Corona não é tão exuberante ou tão bom como noutros tempos, mas isso tem a ver com vários fatores: chegou tarde, teve pouco tempo de férias, por isso não está a jogar tanto, para descansar. Nunca olhei para o contrato dos jogadores, mas sim para o que os jogadores que rendem.""Fico menos mal disposto quando ganho. Do campeonato falarei a seu tempo, depois do Milan, temos uma deslocação difícil a Tondela.""Não será seguramente por jogarem numa posição diferente que deixarão de cometer erros. Não sou adepto de mudar num jogo o comportamento da equipa. Quando um jogador joga numa posição diferente daquela que vocês estão habituados a ver, há um trabalho de algumas semanas por trás. Isso é trabalhado e não é de um momento a outro."