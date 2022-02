Sérgio Conceição e o jogo em Arouca: «É mais uma final»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão com o Arouca, da 21.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa amanhã no Estádio Municipal de Arouca a partir das 18 horas."É uma deslocação difícil, as equipas lutam pelos seus objetivos e, a avaliar pelos últimos resultados que o Arouca teve, em que conquistou 4 pontos, prevemos um jogo difícil, é uma equipa que tem pontuado no seu estádio. Cabe-nos olhar para o jogo como mais uma final, tivemos esta semana 'limpa' e vamos fazer tudo para conseguir os 3 pontos.""Vou olhar para este jogo como sendo o mais importante. Agora, estamos atentos às viagens que os jogadores fizeram ao vir das seleções, ao tempo de treino que gostamos de ter como preparação do jogo. Mas é a mesma preparação como se fosse um jogo de Champions. A gestão tem a ver com estes fatores e não com o jogo seguinte."O meu trabalho é feito para que a equipa consiga ganhar títulos, entrar na Champions e potenciar jogadores, porque somos um país que precisa de vencer. Esses valores fazem parte do meu trabalho.""À medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos têm o seu peso. Mas se neste mês não formos 100 por cento vitoriosos não vamos ganhar nada. É importante mas não é decisivo. Se formos 100 por cento vitoriosos vamos conservar o nosso lugar na liga, na Taça de Portugal e na Liga Europa. Queremos estar em todas as frentes. É um mês importante como será março, abril... até maio.""Se estão no banco estão disponíveis para o jogo. Mas só com o jogo vão estar a 100 por cento. Têm treinado bem, sem limitações e são mais duas grandes opções que tenho para a posição de defesa central."