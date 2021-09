Sérgio Conceição dá 'alerta' ao balneário: «Não há perigo maior do que esse....»

O FC Porto recebe no domingo o Moreirense (18 horas), em jogo da 6.ª jornada da Liga Bwin, dias depois de ter empatado com o At. Madrid (0-0) na 1.ª jornada da fase de grupos da Champions, um jogo ultrapassado e que, segundo Sérgio Conceição, em nada vai influenciar o foco da equipa amanhã no Estádio do Dragão.





"Acho que tem-se falado muito mas não é um problema de Portugal ou do FC Porto, para mim o que é inegociável é a atitude competitiva. Independentemente do adversário, ela tem de estar sempre presente aqui nesta casa. É um facto que as equipas no pós-Champions têm dificuldades, não apenas em Portugal mas em toda a Europa. Tem a ver com a despesa em termos físicos do jogo, mas muitas vezes é mais ao nível emocional. Sair de um jogo com mediatismo grandíssimo e depois entrar noutro em que os jogadores podem desvalorizar o adversário... Não há perigo maior do que esse. Já falei de manhã no balneário sobre isso. Temos de ser sempre competitivos, ambiciosos e determinados, não é só às vezes. Tenho um grupo que conheço bem, não é nenhum recado, mas se notar que alguém não está bem, terá de sair. Posso substituir, a mim quem me substitui é o presidente", afirmou este sábado em conferência de imprensa.