Sérgio Conceição: «É o melhor Sporting que vou defrontar desde que aqui estou»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Sporting agendado para amanhã no Dragão (20H15)."Olho para um encontro onde defrontamos o rival, e quando se ganha frente a uma equipa que está próxima naquilo que são os pontos, são três que se ganham. Não é um jogo decisivo, mas é mais um importante. São todos decisivos no sentido em que todos têm a importância de três pontos em 102 que se disputam no campeonato. Preparámos o jogo de forma a conquistá-los, perante um adversário que na minha opinião é o melhor Sporting dos últimos quatro anos, desde que aqui estou. Não só pela equipa que tem feito, por ser o campeão nacional, é um clube que está nos oitavos da Liga dos Campeões, reforçou-se com qualidade, com um dos melhores jogadores do campeonato, e com o melhor marcador de sempre da Argélia e que também conhece o campeonato", afirmou na conferência de imprensa.E prosseguiu, abordando as ausências de Pote e Porro no jogo do Dragão: "Vai ao encontro do que acabei de dizer. Além de se terem reforçado bem e terem muitas opções, têm capacidade e qualidade para que não se notem ausências. Nós estivemos com algumas ausências durante dois meses e continuamos o nosso trajeto, temos um grupo que nos dá garantias, e quando as dinâmicas estão bem, as coisas correm melhor. Obviamente que todos os treinadores gostam de contar com os melhores jogadores, mas faz parte do que é o futebol".Questionado sobre se o Sporting de Rúben Amorim "é fácil de interpretar mas difícil de travar", Conceição foi claro: "Eu devo ter sido o primeiro a dizer isso. É verdade, é fácil perceber a forma como o Sporting se comporta com e sem bola, mas se não formos competentes na forma como os temos de anular ofensivamente e como queremos criar dificuldades no processo defensivo... vocês vêem pelos golos que marcam e não sofrem. É sempre uma equipa muito sólida, e nós nos golos marcados somos extremamente fortes. Eles trabalham bem no processo defensivo, parecendo que por vezes o adversário chega muitas vezes ao último terço, agrupam bem com uma linha de cinco com dois médios e fica difícil entrar. Não é nada difícil perceber as dinâmicas, mas se não formos inteligentes e ajustarmos consoante os momentos do jogo, podemos ter dificuldades".