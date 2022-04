Sérgio Conceição: «É o momento de estar alerta e desconfiado»

Cinco vitórias consecutivas, as últimas quatro com a folha limpa, deixaram Sérgio Conceição satisfeito, mas não ao ponto de entrar em euforias. Bem pelo contrário. O técnico, de 47 anos, mantém os pés assentes no chão e faz questão de blindar o grupo à euforia externa. O tempo é de atenção redobrada para evitar desvios na rota para o título.

“É o momento em que estou alerta, desconfiado e preocupado. Estou satisfeito, mas esses jogos já passaram. É importante continuarmos com esse registo, mas normalmente é quando as equipas estão num patamar elevado que têm tendência a distrair-se e a cair nas tais cantigas. Pode ser um erro e pode ser fatal”, avisou Conceição, ainda assim agradado com o equilíbrio conseguido entre a defesa e o ataque.

“Sabemos que estamos a fazer bem as coisas, quer na nossa organização defensiva, quer no processo ofensivo, mas temos de andar sempre no limite durante a semana para continuarmos a fazer tudo bem. Se nos distrairmos pode ser perigoso e não queremos que isso aconteça. Sabemos da dificuldade do jogo de amanhã [hoje] e do que nos espera até ao final do campeonato, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser uma luta até ao último jogo”, vincou Conceição.

Perfeição é difícil

Não obstante a retoma defensiva, o técnico não considera que a sua equipa tenha atingido a perfeição, ou sequer se tenha aproximado dela. Isto porque há sempre aspetos a trabalhar, mesmo em cima do que já está bem.

“Para atingir a perfeição devíamos ter feito, por exemplo, no último jogo três ou quatro golos, sermos mais eficazes em termos ofensivos, não devíamos ter permitido dois ou três remates ao Vitória para sermos uma equipa a roçar a perfeição. Isso é muito difícil no futebol. Defrontamos adversários, independentemente do nome ou de serem teoricamente mais fortes ou mais frágeis, como os queiram apelidar, bem preparados, há qualidade nos plantéis, nas equipas técnicas, toda a gente trabalha melhor, e digo-o com toda a sinceridade. Encontramos sempre dificuldades diferentes em cada adversário que defrontamos. Isso implica que trabalhemos em cima das coisas boas que fazemos e também das que não correm tão bem, mas estivemos em muitas situações a um bom nível e é esse bom nível que queremos”, avançou o técnico, de forma a vencer o jogo desta noite.



Lotação quase esgotada cria "espírito fantástico"

A perspetiva de lotação esgotada no Dragão – ao final do dia estavam vendidos 47 mil bilhetes – foi bem acolhida por Sérgio Conceição, que vê na força transmitida pelos adeptos um importante suplemento para derrotar o Portimonense.

“É um prazer e uma honra grande, cria um espírito fantástico quando temos o estádio cheio. Os adeptos estão sempre da mesma forma connosco, apaixonados, estão sempre com a equipa a 1.000 por cento. Esta adesão não tem a ver com o aproximar do final do campeonato, mas sim pela época que vivemos. Se isso acontecer e o estádio estiver cheio, para nós é uma alegria muito grande, porque podemos partilhar com os adeptos o nosso sentimento, obviamente que oferecendo aquilo que eles mais querem e nós também, que é a vitória. É pela paixão que os adeptos têm pelo clube e pela época que vivemos que vêm ao estádio”, constatou. Tudo aponta para ser batido o recorde da época, até agora de 48.350 adeptos.





O adversário desta noite é o Portimonense, uma equipa que merece grande respeito por parte de Sérgio Conceição, especialmente pela sua trajetória fora. "Temos que olhar para este Portimonense, não pelos últimos meses, mas pelo que é o Portimonense no seu todo. Estamos a falar de uma equipa que pelos jogos fora estaria no 6.º lugar, com 15 golos marcados e 15 golos consentidos, tem uma equipa consistente, com alguns jogadores de fora, é certo, mas por isso cria aqui alguma indefinição na nossa preparação em relação aos pormenores que trabalhamos em função do adversário que vamos defrontar. Além disso, conta com a experiência de uma equipa técnica batida na 1.ª Liga, daí que seja mais um jogo difícil, onde caberá ao FC Porto fazer de tudo para ganhar os três pontos", rematou.O jogo de Guimarães teve na rábula do segundo penálti um dos seus momentos mais marcantes e Conceição aproveitou a oportunidade para esclarecer a situação."O Mehdi [Taremi] é que veio ao banco, porque estava com dúvidas, se atirava para a direita ou para a esquerda, e quando um jogador tem dúvidas na marcação de um penálti, normalmente corre mal", explicou, confirmando a notícia dee revelando que Fábio Vieira era a segunda opção. Se Evanilson estivesse em campo também estaria habilitado a bater o penálti, mesmo depois de ter falhado no Bessa. "O Mehdi falhou o penálti, falhou a equipa; o Mehdi marcou o primeiro, que deu 3 pontos ao FC Porto, foi a equipa que venceu. Ponto final", referiu o técnico, acabando com a discussão. "Não pode haver dúvidas no jogo", vincou.Após algumas semanas a jogar depois do Sporting, nesta jornada o FC Porto entra em campo antes do dérbi entre leões e águias, o que poderá permitir aos dragões, em caso de vitória, aumentar a vantagem para 9 pontos. Um cenário ao qual Conceição não atribui um significado especial."Nos clubes que estão normalmente habituados a lutar pelo campeonato, não acredito que interfira a nível psicológico na prestação dos jogadores. Muitas vezes jogámos antes, noutras depois, houve situações que estávamos atrás do primeiro classificado, outras por cima, não foi por aí. Essa conversa não entra sequer no balneário, por isso não acredito que seja um fator importante", destacou Conceição, mantendo o foco no jogo desta noite: "Vamos trabalhar de uma forma muito forte, muito concentrada, muito focada, muito comprometida para tentar ganhar o próximo jogo."