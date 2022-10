Sérgio Conceição e o penálti cometido por David Carmo: «Não é normal um jogador cometer um erro destes a este nível»

Sérgio Conceição assumiu que vai ter dificuldades em compreender a entrada de David Carmo na grande área do FC Porto, que acabou por dar um penálti para o Club Brugge, numa altura do jogo em que os dragões venciam apenas por 1-0."Eu tenho alguma dificuldade em responder porque o momento-chave podia ser o David Carmo e, sinceramente, para mim não é normal a este nível, no campeonato ou nas provas internas, um jogador cometer um erro do género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, às vezes situações em que o jogador quer dar o melhor e ter de levar o vermelho porque alguém vai para a nossa baliza porque quer defender o grupo de trabalho, mas desta forma aceito com mais dificuldade. As defesas do Diogo foram importantes e momentos que acho que de certa forma deram algo para que conseguíssemos esta vitória robusta. A equipa foi forte e esteve bem, e quando assim é sobressaem as individualidades. O Diogo está lá para defender, já o disse outras vezes. Há situações em que podemos não estar muito inspirados, mas está lá a base. Hoje estivemos bem, parabéns aos jogadores. Os que estiveram de fora também merecem porque fazem de nós um coletivo forte", disse o técnico dos dragões, em declarações ao Porto Canal.E prosseguiu: "No Dragão também tivemos um início forte, depois tivemos uma quebra que não foi normal. A preparação deste jogo, da equipa técnica e dos jogadores, foi nesse sentido. É claro que uma nuance tática ou outra foi diferente, mas não fomos a mesma equipa que fomos no Dragão."