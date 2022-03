Sérgio Conceição e o possível penálti de Paquetá: «É uma questão do critério do árbitro»

O FC Porto perdeu (0-1) esta quarta-feira na receção aos franceses do Lyon, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição assumiu que foi um encontro equilibrado entre duas equipas com qualidade e, por esse mesmo motivo, o resultado mais justo seria o empate. Ainda assim, o técnico dos dragões mostrou-se confiante para o duelo da segunda mão, em França.

"Foi um jogo equilbrado, onde criámos quatro ou cinco oportunidades de golo, o Lyon criou três ou quatro e num lance em que inicialmente parecia inofensivo acabou por fazer o golo. Penálti? Não é por aí. Inicialmente abordámos o jogo de uma forma diferente, com a recuperação de bola um pouco mais baixo do que é normal, e aí notou-se os dois dias a mais que o adversário teve para descansar do que nós. Não é uma desculpa, de maneira nenhuma. Estamos a meio da eliminatória", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV.

"Vou analisar amanhã com os jogadores, analisar e definir a melhor estratégia e onze para tentar ganhar o jogo com o Tondela. O jogo com o Lyon falaremos outra vez nele, penso que será diferente em França. É um adversário com qualidade. Não vou em cantigas. Olhar para a posição na tabela não tem nada a ver com a qualidade desta equipa. Os jogadores tentaram ao máximo. Nada a dizer. O resultado justo seria o empate. Estamos aqui para ir à procura dos golos para virar a eliminatória."

Sobre o suposto penálti de Paquetá

"Do banco pareceu-me, claramente, que a bola vai ao braço. E depois é uma questão de critério: se bate na coxa e vai ao braço, se o árbitro viu... mas depois aí, penso eu, que aquilo que diz o regulamento de VAR, aí o VAR não tem que intervir. Mas isso já passou, não há nada a dizer ou dizer.Há que olhar para a frente, preparar bem o jogo com o Tondela, depois o Lyon, teremos uma palavra a dizer, sem dúvida absolutamente nenhuma."

Entrada de Rúben Semedo para o lugar do lesionado Pepe

"É uma opção, foi uma opção", terminou.