Sérgio Conceição e o primeiro golo de Luis Díaz: «Foi de uma beleza incrível»

O FC Porto bateu este domingo o Santa Clara, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin e alcançou a sexta vitória consecutiva no campeonato, um resultado que permite aos dragões terminarem na liderança da tabela classificativa pelo menos por mais uma ronda.

No final da partida, Sérgio Conceição elogiou a atitude dos seus jogadores nos Açores, realçando o bom momento que a equipa atravessa e deixando rasgados elogios ao primeiro dos dois golos apontados por Luis Díaz nesta jornada.

"Fizemos um jogo muito competente depois de uma jornada europeia fantástica da nossa parte. Vir aos Açores não era fácil porque o terreno é difícil. O Santa Clara organizou-se bem defensivamente mas conseguimos desmontar essa organização. Por vezes, tivemos alguma falta de discernimento no momento de concluir as jogadas. Tivemos mais situações no primeiro tempo para irmos para o intervalo com um resultado diferente. O Santa Clara nunca conseguiu perturbar-nos. Na segunda parte, um grandíssimo golo o segundo. Grande passe do Otávio, foi de uma beleza incrível. Depois, naturalmente fomos jogando sempre à procura da baliza do adversário."

Gestão do plantel

"Hoje era o quarto dia. Quando jogamos ao terceiro dia é diferente. Os jogadores estão com uma confiança enorme. Eu vou mudando, depende daquilo que o jogo ditar e daquilo que eu estou a ver. Há que realçar a boa atitude da equipa."

Equipa atravessa o melhor momento esta temporada?

"Vem daquilo que é o trabalho, a evolução da equipa e dos jogadores. Temos muitos jovens, temos uma equipa que nos dá a possibilidade de potenciá-los. Temos uma mescla. É a nossa obrigação, temos de ser competentes se queremos ser campeões."

Paragem para as seleções custa?

"As paragens são o que são. Temos de respeitar os períodos das seleções. Há que aproveitar para trabalhar com outros jogadores. Estamos atentos sempre, diariamente. Para que cada jogador suba de nível porque a equipa vai beneficiar com isso", terminou.