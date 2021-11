Sérgio Conceição e o reencontro com o Santa Clara: «Temos de ser mais eficazes neste jogo»

Situação de Wendell, Uribe e Marcano, todos lesionados.

"Todas as horas são importante para percebermos a evolução das suas lesões, mas eles vão connosco e vai ser até ao ultimo momento. Percebendo que o Wendell muito dificilmente jogará; o Marcano tem uma evolução boa, o Mateus igual, mas vejo de uma forma não muito fácil estarem disponíveis para o jogo. Mas pode acontecer, os departamentos médicos hoje são muito evoluídos, vamos ver."







Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo do FC Porto de amanhã, com o Santa Clara, nos Açores, uma partida da 11.ª jornada da Liga Bwin agendada para as 17 horas."Uma deslocação ao estádio do Santa Clara é sempre difícil, as equipas organizam-se defensivamente com alguma qualidade até porque o espaço que ocupam é mais baixo do que o habitual, fica mais fácil de defender. Mas não foi por aí que perdemos porque tivemos ocasiões bem claras para fazer golo. Temos de ser mais eficazes do que nesse jogo, estarmos mais concentrados ao nível defensivo. Se assim for, com maior ou menor dificuldade vamos buscar os 3 pontos.""Não direi mais simples, mas é importante perceber o que não se fez e o que é necessário fazer para ganhar os jogos. Houve muita coisa que não correu bem, e não falo do empenho, da vontade ou do querer. Tenho um grupo que conheço bem e não é por esse jogo que vou deixar de acreditar na determinação que têm em todos os treinos e em todos os jogos. Cada jogo tem a sua história, vai ser diferente do da Taça da Liga, queremos encaminhar o jogo para momentos em que somos muito fortes.""Fizemos uma das melhores exibições na Liga dos Campeões e tive nota 3 no. Há coisas que correm mal. Estava aqui com esta atravessada... Mas o importante é dar 4 e 5 aos jogadores. O trabalho da equipa técnica foi top, mas o jornalista tem outra ideia, devíamos ganhar em Milão por 4 ou 5... Nisso estou de acordo com o Rui Sousa.""Estamos em primeiro lugar, não temos dificuldade nenhuma. Este ano é o ano em que o FC Porto está a praticar um futebol mais bonito, com uma ocupação de espaço fantástica no meio-campo ofensivo. Vocês [jornalistas] têm exaltado esse facto.""A preparação é sempre feita da mesma forma, muito no sentido de perceber a dinâmica do adversário, que individualidades podem entrar em campo, o que o treinador promove quando está a perder ou a ganhar, a forma como mexe na equipa... Alguns jogadores que não iniciaram o jogo contra nós na Taça da Liga podem jogar agora. Tentamos esmiuçar ao máximo a equipa advbersária, mas pensando no que somos nós.""São experiências, minutos jogados. Por vezes alguns não têm essa possibilidade de jogar, mas o ambiente desses jogos fá-los crescer, evoluir e sentir verdadeiramente o que é o futebol no mais alto nível. É a melhor prova de clubes do mundo e é onde estão os melhores jogadores do mundo. São vivências importantes para esses jogadores crescerem."