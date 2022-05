Sérgio Conceição e o sonho da Champions: «Se pelo FC Porto ou por outro clube, o futuro dirá»

Sérgio Conceição confessou, em entrevista ao 'Expresso', que um dia gostaria de conquistar a Liga dos Campeões, assumindo que só o "futuro dirá" se esse objetivo será alcançado no FC Porto ou em outro clube."[Ganhar a Liga dos Campeões?] Claramente que sim. Se pelo FC Porto ou por outro clube, o futuro dirá. Neste momento, sou treinador do FC Porto, farei tudo para conseguir o máximo enquanto aqui estiver. A Liga dos Campeões é uma competição a que o FC Porto está habituado e o lugar onde tem de estar", começou por dizer.E prosseguiu, questionado acerca da continuidade no Dragão. "Tenho mais dois anos de contrato. Obviamente que os treinadores, no futebol, nunca sabemos o dia de amanhã, mas isso para mim conta pouco. A vontade das pessoas é que conta, mas nem penso nisso. O importante neste momento é focar, trabalhar a equipa", rematou.