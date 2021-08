Sérgio Conceição e o sorteio da Champions: «A palavra que me vem à cabeça é equilíbrio»

Sérgio Conceição comentou esta sexta-feira o sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o FC Porto no Grupo B com Atlético Madrid, Liverpool e Milan.





"Ganhar três pontos, somas os pontos necessários para avançarmos numa competição onde tanto temos feito", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos, para depois comentar o facto de Jürgen Klopp se ter rido aquando do sorteio."Compreendo a vossa curiosidade por este sorteio, o Klopp riu-se, é normal que se ria, olhar para o grupo com positivismo. Vamos ter tempo de falar dessas equipas fantásticas que estão na Liga dos Campeões. E nós vamos com certeza dar uma boa imagem do que somos. Somos um dos clubes com mais presenças nesta competição e onde já demos mostras de sermos muito competititivos. A seu tempo falaremos destes jogos. Olhando para as equipas a palavra que me vem à cabeça é equilíbrio. Quatro grandes clubes da Europa, se calhar o grupo que tem mais equipas vencedoras da Liga dos Campeões. As quatro equipas são fortes. Obviamente, em termos de história e do momento atual, há diferenças de orçamento, que já conhecemos e falamos, mas sabemos que não é isso que entra em campo, tal como acontece com o Arouca", frisou.