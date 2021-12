Sérgio Conceição e o Sp. Braga: «Cabe-nos manter o que temos feito no campeonato»

Sérgio Conceição deixou muitos elogios ao adversário portista deste domingo."O Sp. Braga tem equilibrado as contas com os ditos grandes nos últimos anos, tem-se intrometido na luta para conquistar o campeonato. Tem um treinador com muita qualidade e experiente, jogadores de alto nível, que jogariam nos chamados grandes. Cabe-nos manter o que temos feito no campeonato", salientou o treinador do FC Porto, garantindo, depois, que o afastamento da Liga dos Campeões não terá repercussões na luta pelo principal objetivo, que é a conquista do campeonato."Acredito que não vai interferir em nada no campeonato, são competições diferentes. Claro que é melhor estar na Liga dos Campeões, mas vamos apanhar uma Liga Europa que tem equipas muito fortes e competentes. Não é por aí, a nível emocional, que se vai decidir nada", prosseguiu o treinador do FC Porto.Sobre as dificuldades que o FC Porto tem tido para concretizar as oportunidades que cria, o treinador colocou o foco nos avançados-centro, começando por Taremi e a seca de golos que o iraniano atravessa."São momentos, são ciclos, são períodos que os jogadores passam. De certa forma, em três oportunidades ele faz três golos, e às vezes em 13 não faz. Faz parte daquilo que é o nosso trabalho, que é tentar aqui dar todas as condições para que os jogadores possam evoluir ao máximo, que os avançados façam os golos, mas sejam participativos em outras tarefas", arrancou Sérgio Conceição, voltando depois ao tema."O que se pode fazer é trabalhar, ainda hoje trabalhámos essas situações. Eu vou muito por aí, pelos automatismos e rotinas que se criam, pelo trabalho que se faz diariamente. O FC Porto já teve, noutros anos, avançados que com meia oportunidade faziam um golo ou dois golos. Não nos podemos esquecer que o Evanilson é um miúdo que veio do Brasil e só este ano começou a jogar com mais regularidade, que o Taremi, antes de ingressar no FC Porto, a equipa mais forte onde jogou foi no Rio Ave. O Toni Martínez, muito jovem, veio do Famalicão. É gente que precisa desta experiência de jogos de alto nível e de ter essa pressão de marcar em todas as ocasiões que lhes aparecem pela frente. Com certeza que no futuro serão melhores", concluiu.