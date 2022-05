Sérgio Conceição e o último jogo de Mbemba: «Contrato passa-me ao lado, não sou dirigente»

Sérgio Conceição fez, este sábado, no Jamor, a conferência de imprensa de lançamento do FC Porto-Tondela, referente à final da Taça de Portugal e, entre outros temas, foi confrontado com a possibilidade de Mbemba vir a fazer o último jogo com os dragões. O treinador portista, também destacou as qualidades do Tondela e fez o ponto da situação dos casos clínicos do plantel, revelando a esperança de poder contar com Uribe.: "Os jogadores do FC Porto estão todos muito bem a nível emocional e, nos outros parâmetros, estão todos prontos para competir, excetuando o Manafá e o Marcano. O Uribe está em dúvida... De resto, todos bem. Conforme fui dizendo nestes cinco anos, o contrato passa-me ao lado, não sou dirigente. O jogador pode ter um dia, um ano ou dez de contrato, que para mim é igual. Se está dentro dos parâmetros, pode jogar. Depende apenas do que fizer nos treinos e da minha estratégia para o jogo. O Mbemba é igual aos outros.": "Já tive oportunidade de falar da condição física dele. Vai ser avaliado até ao último momento e só se estiver a 100 por cento é que vai para o banco ou joga a titular. Acho que pode acontecer, porque no último treino que fez deu notas positivas na disponibilidade para o jogo. Não é certo, mas há esperança que aconteça."