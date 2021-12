Sérgio Conceição e os 15 dias de suspensão: «Foram céleres, ainda não acabou o ano civil...»

Sérgio Conceição foi notificado, na passada quinta-feira, do castigo de 15 dias de suspensão que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pelas declarações que prestou após o Belenenses SAD-FC Porto (0-0), disputado no passado mês de fevereiro.Este sábado, na conferência de Imprensa de lançamento do jogo de amanhã, frente ao Sp. Braga, reagiu com ironia: "Acho que foram céleres na decisão. Ainda não acabou o ano civil. Foi no mesmo ano, por isso…".Mais a sério, Sérgio Conceição acrescentou: "Sinceramente, não me queria lembrar de uma frase que eu tive, disse que não vale tudo para se ganhar, ou seja, os campeonatos tinham de ser ganhos pelo que se faz durante os jogos, nos 90 minutos. Todos temos que melhorar, inclusivamente algumas instâncias do futebol para não se exporem a situações ridículas como esta".