Sérgio Conceição e os "disparates" que ouve: «Nem sempre me deixam bem disposto»

Sérgio Conceição foi esta terça-feira questionado sobre a forma como gere no grupo de trabalho tudo o que é falado sobre o clube e o treinador admitiu que ouve "muito disparate"."Ouvir disparates nem sempre é bom ou me deixa bem disposto. Ouço muito disparate, fala-se de futebol mas não do futebol. Às vezes rio-me, faço essa gestão com o grupo de trabalho. Cada vez a região norte, no Porto, sentimos que, principalmente ganhando, criamos uma certa azia. Para nós significa que estamos a fazer as coisas bem, para outros nem tanto", considerou.