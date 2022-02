Sérgio Conceição e os elogios a Sá Pinto: «Parece uma canção de embalar!»

O FC Porto vai amanhã a Moreira de Cónegos defrontar o Moreirense orientado por Ricardo Sá Pinto, treinador de "velhas lutas" de Sérgio Conceição."Um treinador chega a uma equipa e, mesmo que estruturalmente não seja muito diferente, há sempre ideias que cada um implementa. Basta ver como os dois alas e os dois médios mais interiores têm jogado, mas isso em nada vai interferir nas nossas dinâmicas com e sem bola. Sá Pinto é um treinador com experiência, já passou por vários clubes e é um treinador que passa para os jogadores a sua paixão e a forma efusiva de viver os jogo. Temos parecenças na comunicação que tem com o grupo. Foi uma caminhada em que tivemos muitos momentos juntos. Deu-me um prazer enorme não só na Seleção Nacional, mas no Standard Liege, onde jogou comigo, somos companheiros desde essa altura. Amanhã somos adversários, mas eu faço o meu trabalho e ele o dele. Terá a mesma vontade de ganhar do que eu", afirmou este sábado o treinador do FC Porto rematando a sua resposta, entre sorrisos, com um "até pareceu uma canção de embalar, não pareceu", aludindo ainda à troca de palavras com Rúben Amorim