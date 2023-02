Sérgio Conceição e os elogios do Inter: «Isso é um pouco música para os nossos ouvidos»

Na antevisão ao jogo desta quarta-feira, Simone Inzaghi e Francesco Acerbi elogiaram as qualidades do FC Porto, mas Sérgio Conceição não quis dar muita importância, ainda que tenha lembrado que os dragões têm um dos orçamentos mais baixos da atual Champions."O FC Porto é um clube com história. Acho que isso é também um pouco música para os nossos ouvidos... As pessoas olham para a forma como querem olhar. Vamos ver em termos estatísticos: desde 2006 só o Bayern tem mais títulos nacionais e internacionais do que o FC Porto. No orçamento, nós com o Brugge temos o orçamento mais baixo das equipas que estão aqui. Mas não é isso que joga. Representando um clube histórico e tendo um grupo de trabalho em que confio plenamente, vamos dar tudo para conseguir dar uma boa resposta que passa por ter um bom resultado amanhã para discutir no Porto a passagem aos 'quartos'", disse.