Sérgio Conceição e os festejos do FC Porto no avião: «Ganhámos em Leverkusen e não celebrámos...»

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira os festejos que o FC Porto fez no avião ao saber que tinha garantida a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões."Os jogos são todos decisivos. O festejo teve a ver com aquilo que foi um objetivo traçado no início da época. Não festejo vitórias, mas festejo um objetivo que é a passagem aos oitavos-de-final da Champions. Para nós eram objetivos: campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal e passagem aos ‘oitavos’ da Champions. O grupo de trabalho está consciente que ganhámos ao Bayer Leverkusen e não fizemos festa nenhuma. Fizemos festa quando atingimos um determinado objetivo. Obviamente a Liga dos Campeões ainda não acabou. Vamos ter mais um jogo na terça-feira. Agora é pensar no campeonato. O festejo teve a ver com isso. A pressão e obrigatoriedade de ganhar, seja onde for, está sempre presente pela história do clube, independentemente de estarmos já apurados. Na nossa cabeça está o Santa Clara e depois vencer o Atlético Madrid. Temos a certeza de fazer o melhor", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, 15H30).