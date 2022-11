Sérgio Conceição e os 'oitavos' da Champions: «Muitos atiravam a nossa toalha ao chão...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De férias em Paris com a mulher, Sérgio Conceição recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem sobre o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões."Ser Porto é nunca desistir de um objetivo, nunca virar a cara à luta, nunca se dar por vencido. Mais um ano, mais uma fase de grupos da Liga dos Campeões superada. Obrigado ao grupo por acreditar, quando muitos atiravam a nossa toalha ao chão!", escreveu o treinador no Twitter.