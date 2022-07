Sérgio Conceição e Pepe multados por críticas ao árbitro Hugo Miguel

Sérgio Conceição e Pepe foram multados pelo Conselho de Disciplina em mais de mil euros cada um por críticas à arbitragem. Segundo informa o CD da FPF, o treinador portista foi punido em 1.275 euros e Pepe em 1.020 euros em resultado de "declarações sobre a equipa de arbitragem" do jogo da Pedreira, no final de abril e a contar para a 31.ª jornada da Liga.O encontro foi dirigido por Hugo Miguel, terminou com derrota dos dragões por 1-0 e, no final, Conceição e Pepe criticaram a prestação da equipa de arbitragem. "Nomearam um árbitro que não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão. São precisos árbitros com personalidades", foram algumas das palavras de Sérgio Conceição. "O árbitro veio condicionado", apontou Pepe.Ora, o despacho do Conselho de Disciplina aponta ainda que os arguidos acabaram por "confessar integralmente e sem reservas os factos vertidos na acusação".