Sérgio Conceição com Pinto da Costa, Vítor Baía e Luís Gonçalves no Olival antes do treino do FC Porto

As imagens da chegada de Sérgio Conceição e Pinto da Costa ao Olival antes do treino do FC Porto



Sérgio Conceição e Pinto da Costa já estão no Olival, que será palco do treino do FC Porto às 11h30. Treinador e presidente portista estão juntos no mesmo local, horas depois da polémica ter estalado, com a notícia Record de que o técnico está a equacionar a saída imediata . Conceição chegou ao Olival às 9h04, enquanto que Pinto da Costa surgiu no centro de treinos portista às 9h30. Já Luís Gonçalves, administrador da SAD, apareceu por volta das 10h, assim como Vítor Baía.Como o nosso jornal deu conta ontem em primeira mão, o treinador dos dragões pondera deixar o clube no seguimento das últimas declarações de Pinto da Costa , da noite de segunda-feira, sobre o investimento na equipa de futebol.De acordo com as informações recolhidas, Sérgio Conceição sente-se desiludido com o rumo que a situação acabou por tomar e sobretudo desamparado quanto ao trabalho que tem sido feito pela sua equipa técnica desde 2017/18. Um sentimento de injustiça agudizado pela intervenção de Pinto da Costa e à qual o técnico respondeu indirectamente numa publicação no Instagram esta terça-feira