Jogadores do FC Porto ouviram alguns assobios no momento em que foram agradecer aos adeptos Jogadores do FC Porto ouviram alguns assobios no momento em que foram agradecer aos adeptos

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição estava naturalmente desapontado com o empate (0-0) do FC Porto diante do Casa Pia e, na hora de analisar a partida, deixou reparos à mentalidade que os seus pupilos apresentaram esta noite no Jamor."Faltou aquela tal energia positiva, aquela ponta de sorte que temos de ir buscar. Devíamos ter definido melhor. Na primeira parte percebemos onde estava o espaço para aproveitar, mas fomos muito precipitados no último tempo. Não fizemos uma boa primeira parte. Houve a expulsão, o Casa Pia fez o que lhe competia. Já sendo uma equipa com boa organização defensiva, meteu-se no último terço e agarrou os pontinhos com galhardia. Fomos criando oportunidades atrás de oportunidades, podíamos e devíamos ter feitos golos. Mas dá-me a sensação de que devíamos ter mais em termos de mentalidade. Podíamos ter talento, organização, podemos querer ganhar, mas é preciso respeitar quem faz 300 quilómetros para nos ver jogar aqui, alguns deles nem conseguem pagar o bilhete. A começar por mim, juntamente com os jogadores podíamos ter feito mais. Tivemos oportunidades para ter ganho", disse, à SportTV."Como ontem não fiz a festa na antevisão, nem disse que estava tudo perdido. Não há está, há muita jornada, muito ponto. Há muito que podem modificar-se. Queremos ser competitivos até ao fim no nosso principal objetivo, que é ganhar, defender o escudo de campeão nacional. Volto a dizer, não estávamos em grande recuperação, como agora nada está perdido", frisou o técnico portista.A fechar, Conceição abordou ainda o facto de ter falhado a chance de se isolar como técnico com mais vitórias da história do FC Porto (mantém as 215 que partilha com José Maria Pedroto). "Não penso em recordes. O meu objetivo é fazer o melhor para ganhar. Era mais uma etapa importante para nos permitir continuar no segundo lugar e olhar para a frente de forma positiva e achando - e sabendo - que há muitos jogos em disputa. Devíamos hoje, com maior ou menor dificuldade, ganhar o jogo".