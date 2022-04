Sérgio Conceição e Seixas da Costa falham nova tentativa de acordo

A sessão desta sexta-feira do julgamento do caso do "javardo", no qual Sérgio Conceição acusa Seixas da Costa de difamação, foi adiada por falta de horário da juíza a cargo do processo. Nesse sentido, a mesma sugeriu às partes que reunissem "de espírito aberto" tendo em vista um acordo, que, após encontro entre as equipas de advogados, não foi conseguido.Esta é a segunda tentativa formal de um entendimento entre as partes, já depois do mesmo ter sido tentado antes do caso avançar para julgamento, que prossegue no dia 20 Maio, pelas 10 horas, com a inquirição das quatro testemunhas de defesa, bem como as alegações finais.O caso remonta a 2019, quando o antigo embaixador e ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus chamou "javardo" ao técnico do FC Porto através das redes sociais.