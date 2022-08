Sérgio Conceição e vantagem sobre o Sporting: «Não dá conforto nenhum»

Para lá de uma primeira análise e uma bicada a Ruben Amorim , Sérgio Conceição destacou ainda a qualidade de jogo que se viu no Estádio do Dragão entre FC Porto e Sporting e explicou ainda a aposta mais visível na segunda parte de colocar mais jogo em Pepê."Já na primeira parte o Pepê jogou assim. Forçámos mais na segunda, mas não fomos inteligentes e jogámos limpo. Há até um lance do Pepê, em que ele sofre falta do Ugarte, mas ele não cai e continua. Porque se cai era segundo amarelo. Só diz da seriedade dos nossos jogadores, quisemos ganhar em campo. As duas equipas estiveram bem, foi um jogo de nível Champions, entre duas excelentes equipas, planteis e treinadores. O futebol fica a ganhar", frisou."Houve algumas situações em que mudámos em termos de estratégica em algumas nuances para o jogo. Hoje teve a ver com a bola parada. Fizemos uma jogada fantástica num livre, em que não chegámos à segunda bola, mas era ensaiado. Mas também do ponto de vista tático defensivo, onde o Sporting é muito forte. Foi uma semana curta, com muitas situações em diferentes momentos. Nós treinadores dizemos sempre que os pormaiores são o mais importante".A fechar, o técnico portista desvalorizou a distância de 5 pontos para o Sporting. "Não dá conforto nenhum, porque conheço os rivais, as pessoas dos rivais. Foi só um jogo, com o Vizela ganhámos e se calhar o resultado não foi tão justo para o Vizela. Hoje foi claramente justo. Mas conheço o Ruben, os jogadores e o clube. É o início de uma maratona que temos para fazer. Temos de ter essa humildade de espírito, que é a base para conseguir coisas boas. Falta muito campeonato.