Sérgio Conceição eleito Treinador do Ano: «Um FC Porto cada vez mais forte e ganhador»

Sérgio Conceição recebeu o Dragão de Ouro para Treinador do Ano e lembrou com emoção os tempos em que chegou ao FC Porto. O técnico fez questão de partilhar o prémio com os seus colaboradores, jogadores, funcionários do clube e treinadores das modalidades."Vou tentar ser curto e não repetitivo, curto porque temos jogo amanhã, frente ao Gil Vicente. Não repetitivo porque este é o quarto Dragão de Ouro que recebo, o primeiro foi em 1998, no dia 27 de maio, e 19 anos depois tive o prazer de estar a apertar a mão ao melhor dirigente do Mundo para ser treinador do FC Porto. Faço também uma homenagem a todos os treinadores do FC Porto, do futebol e treinadores do hóquei em patins por exemplo, onde o treinador Ricardo Ares conseguiu quatro títulos para o FC Porto na época passada. Represento muita gente que está aqui. A primeira vez que fui ao Olival, em 2017, o presidente falou nos quatro pilares inegociáveis no FC Porto. Olhando para isso, estando todos os jogadores todos os dias, não com fato de gala, mas fato de trabalho, fato de Pepe, todos os dias me dão vontade, alegria e orgulho enorme de trabalhar. À minha equipa técnica, a equipa médica, onde não existe só o Dr. Puga, pessoas que fazem tudo para que não falte nada aos jogadores, para que não falte nada, ganhar, ganhar, ganhar… Aos cozinheiros, aos senhores da relva, sou muito chato com a altura da relva, todos os que no Olival trabalham todos os dias", começou por referir Conceição.O técnico não esqueceu a sua família e ainda aqueles que partiram, acreditando que continuam a ajudar a engrandecer o nome do FC Porto."Por último e não menos importante, e parafraseando o Gonçalinho, o Gonçalo Borges, queria dedicar o prémio inteiramente à minha família e aos meus pais, não estando entre nós, estão com certeza muito orgulhosos, até porque receberam mais duas pessoas muito importantes da vida do clube estão lá em cima todos a olhar por nós, para termos um FC Porto cada vez mais forte, mais ganhador, porque merecemos, somos trabalhadores, sérios, honestos, dedicados e competentes", reforçou o técnico dos dragões.